شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين: لن يصبح عضوا بالنقابة الا من يتجاوز أكاديمية المحاماة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سامح عاشور نقيب المحامين إنه لا توجد فئة محمية من التلبس فى الجرائم الا المحامين، مضيفا :"حمينا المحامى من الحبس و الاحتجاز بأى وصف من الأوصاف".

وأضاف سامح عاشور خلال كلمة له فى المؤتمر السنوى المنعقد بمدينة الغردقة، أن المؤتمر العام سيشهد مناقشة إعداد مدونة السلوك المهنى للمحامى من أجل الحفاظ على قيمة المحاماة لمحاسبة من يخطأ حتى لا تتحمل المحاماة جريمة المخطئين، متابعا: "لأول مرة تمنح النقابة و مجالسها وضع الضوابط السنوية لشروط القيد ، والنقابة سوف تصبح لها القيمة التى تستحقها وأكاديمة المحاماة مؤسسة علمية جديدة، ولن يصبح عضوا بالنقابة إلا من يتجاوز الأكاديمية ابتداء من 2021 ".

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وأردف سامح عاشور قائلا: "لأول مرة منذ عام 2001 يكون لدينا فائض 700 مليون جنيه ودائع للمحامين نستخدمها لرفع ما يمكن رفعه، ونفتخر بأن ما قدمناه من موارد وخدمات مستحقة للمحامين و آن الأوان لأن نتحدث عن مدخلات جديدة ".