شكرا لقرائتكم خبر عن سامح عاشور: استطاعنا أن نعزز كل النصوص المهنية للمحامين وحصانتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وأضاف سامح عاشور خلال كلمة له فى المؤتمر السنوى للمحامين المنعقد بمدينة الغردقة: "هذا الميلاد العصير الصعب الذى واجه أشرس العدوات والخصومات، أشد العداء هو عداء القربة، عندما أردنا الاصلاح و تنقية الجداول قاومنا من حرض علينا من أجل تدمير النقابة، استطاعنا أن نحافظ على القوام الحقيقى للنقابة بالمحامين".

وتابع: "عندما أرادت حملة الدبلومات أن يقتحموا نقابة المحامين قاومناهم، نصوص تعديلات قانون المحاماة وضعت من قبل المحامين وانتصر البرلمان للمحاماة والمحامين، استطاعنا أن نعزز كل النصوص المهنية للمحامين والحصانة التى قدمت فى التشريعات المختلفة، وأن نعززها ونضع فصلا فى الدستور المصرى اسمه المحاماة ".