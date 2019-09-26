ترامب عن مكالمة هاتفية قد تتسبب في عزله: كانت بريئة للغاية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مكالمته الهاتفية مع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، بأنها كانت "مكالمة بريئة للغاية".

وأعرب عن اعتزامه نشر نسخة من مكالمة ثانية مع نظيره الأوكراني، وذلك في ظل حملة من الحزب الديمقراطي لبدء تحقيق يمهد لعزل الرئيس الأمريكي، بعدما اتهمته رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بتقويض الأمن القومي.

وقال ترامب عن المكالمات مع الرئيس الأوكراني خلال مؤتمر صحفي الأربعاء: "كانت كلها ممتازة".

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كان ترامب قد صرح في وقت سابق بأن نص مكالمته الهاتفية مع نظيره الأوكراني والذي تم نشره، يظهر بأنه لم يكن هناك ضغط يمارس على كييف من أجل التحقيق في فساد محتمل في تعيين نجل خصم ترامب السياسي الديمقراطي جو بايدن في منصب بارز في شركة النفط والغاز الأوكرانية، بوريسما عام 2014.

فيما اعتبرت نانسي بيلوسي أن ملخص المحادثة الهاتفية يؤكد الحاجة لتحقيق بشأن مساءلة ترامب.

وأضافت في بيان "إصدار البيت الأبيض لملخص المحادثة يؤكد قيام الرئيس بسلوك يقوض نزاهة انتخاباتنا والمنصب الذي يتولاه وأمننا القومي".