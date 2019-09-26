وصول أول رائد فضاء عربي إلى محطة الفضاء الدولية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإمارات- أ ش أ:

التحمت المركبة "سويوز أم أس 15" بنجاح مع محطة الفضاء الدولية، ليدخل طاقمها والذي يضم رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري إلى المحطة.

وانطلق إلى محطة الفضاء الدولية اليوم الأربعاء، الإماراتي هزاع المنصوري، ليكون بذلك أول رائد فضاء عربي يزور المحطة، وذلك على متن مركبة من كازاخستان.

وفي تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر، قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية: "إن وصول هزاع المنصوري للفضاء هو رسالة لكل الشباب العربي بأننا يمكن أن نتقدم ونتحرك للأمام ونلحق بالآخرين.. محطتنا القادمة هي المريخ، عن طريق مسبار الأمل الذي صممه ونفذه شبابنا بكل اقتدار".

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وتابع في تغريدة ثانية: "قبل أكثر من عامين، أطلقت وأخي محمد بن زايد (برنامج الإمارات لرواد الفضاء)، واليوم نحتفل بانطلاق أول رائد فضاء إماراتي في مهمة تاريخية إلى محطة الفضاء الدولية".

واختتم الشيخ محمد بن راشد تغريدته قائلًا: "إنجاز إماراتي نفخر به ونهديه للأمتين العربية والإسلامية".

ويرافق هزاع المنصوري على متن المركبة "سويوز أم أس 15"، التي انطلقت من مدينة بايكونور، كل من رائدي الفضاء الروسي أوليغ سكريبوتشكا والأمريكية جيسيكا مير، حيث يقضي ثمانية أيام في محطة الفضاء الدولية، التي تعد المشروع العلمي والتكنولوجي الأكثر تطورًا والأعلى تكلفة على الإطلاق في تاريخ استكشاف الفضاء.