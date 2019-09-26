بالصور- فحص 2467 حالة ضمن قافلتين مجانيتين في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

نظمت مديرية الصحة بأسوان، قافلتين طبيتين مجانيتين بقريتي عنيبة التابعة لمركز نصر النوبة، والعطواني التابعة لمركز ادفو، تحت رعاية الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة، وإشراف الدكتور طارق أحمد حسن، منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية .

وقال الدكتور طارق حسن، إن القافلتين ضما عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، وشهدتا توقيع الكشف الطبي على 2467 مواطنًا من أهالي القريتين، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية لـ628 مريضًا ومريضة، وعقد ندوات توعية للأهالي للتثقيف الصحي لأكثر من 650 سيدة.