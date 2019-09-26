جنوب ليبيا / القيادة الأمريكيّة في إفريقيا تعلن القضاء على 11 إرهابيًّا تابعين لتنظيم داعش في قصفٍ...

أعلنت القيادة الأميركية في إفريقيا اليوم، الأربعاء 25 سبتمبر 2019، عن مقتل 11 إرهابيا تابعين لتنظيم داعش في قصف جوي إستهدف مدينة مرزق جنوبي ليبيا.

وأشار بيان نشرته القيادة على صفحتها الرسمية "فايسبوك"، إلى أن القصف إستهدف إرهابيين ينتمون إلى تنظيم "داعش".

وحسب قائد العمليات، ويليام غيلر فإن العملية جاءت لتحييد قدرات الإرهابيين العسكرية، والحيلولة دون إلحاق الأذى بالمواطنين المدنيين الليبيين.

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وكانت القيادة الأمريكية قد أعلنت الجمعة الماضية، تنفيذ ضربة جوية أسفرت عن القضاء 8 أشخاص يشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش" قرب مرزق.

سكاي نيوز