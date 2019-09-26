انتخاب الشيخ سلمان الحمود نائبا أول لمنظمة الطيران المدني الدولي

انتخب رئيس الطيران المدني الكويتي الشيخ سلمان الحمود الصباح نائباً أول لرئيس الجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي.
وقال المتحدث الرسمي باسم الطيران المدني ،المهندس سعد العتيبي ،إن هذا الترشيح جاء خلال افتتاح أعمال اجتماعات الجمعية العمومية الـ40 لمنظمة الطيران المدني الدولي المقامة بمدينة مونتريال في كندا.
وقال العتيبي إن الجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي ستناقشالتقدم الذي أحرز بشأن أنشطة الطيران الرئيسية وغيرها من المبادرات مع مراعاة تنفيذ الخطة العالمية لأمن الطيران وقرار مجلس الأمن رقم 2309 بشأن الأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين من جراء الأعمال الإرهابية. وأضاف إن الجمعية العمومية ستعرض البرنامج العالمي لتدقيق الأمن وفقا لمنهج الرصد المستمر ومناقشة المعلومات عن مجمل تنفيذ البرنامج والنتائج الرئيسية لعمليات التدقيق وتحليل التنفيذ الفعال للعناصر الرئيسية في أجهزة الدولة لمراقبة أمن الطيران.
واضاف أنه ستتم مناقشة تقرير بشأن الأنشطة الرئيسية المتصلة بالتطورات الأخيرة التي طرأت على تطبيق استراتيجية برنامج (ايكاو) لتحديد هوية الراكب، مشيرا الى ان ذلك سيكون "مع مراعاة دراسة إمكانية تنفيذ الخطة العالمية لتسهيلات الطيران المدني وقرارات مجلس الأمن التي تساعد الدول الأعضاء في اكتشاف والتصدي للتهديدات التي يشكلها المقاتلون الإرهابيون".
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