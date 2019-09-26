قمة سعودية عراقية

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمس، جلسة مباحثات رسمية مع رئيس وزراء جمهورية العراق عادل عبدالمهدي الذي يزور المملكة حاليا.

وفي مستهل المباحثات أبدى خادم الحرمين الشريفين ترحيبه برئيس الوزراء العراقي، منوها بما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من أواصر متينة وروابط راسخة.

واستعرض خادم الحرمين الشريفين وضيفه مستجدات الأحداث في المنطقة بما في ذلك الاعتداء التخريبي الذي تعرضت له منشآت نفطية في بقيق وخريص أخيرا، حيث أكد رئيس الوزراء تضامن العراق مع المملكة وحرصها على أمن المملكة واستقرارها.

تثمين

ثمّن خادم الحرمين الشريفين ما أبداه رئيس الوزراء العراقي، مجددا إدانة واستنكار المملكة للتفجير الآثم في محافظة كربلاء، وقدم تعازيه ومواساته لدولته ولذوي الضحايا وللشعب العراقي الشقيق، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

وتم خلال المباحثات التأكيد على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ومواصلة التشاور والتنسيق في كل ما يخدم أمنهما ومصالحهما المشتركة.

حضور

حضر المباحثات، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، ووزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبدالعزيز الشمري.

كما حضره من الجانب العراقي، نائب رئيس الوزراء وزير النفط ثامر الغضبان، ومدير مكتب رئيس الوزراء محمد الهاشم، ورئيس جهاز المخابرات الوطني مصطفى الكاظمي، والقنصل العام لجمهورية العراق أحمد زهير.

استقبال

كان خادم الحرمين الشريفين استقبل عبدالمهدي، وأقام مأدبة غداء تكريما له.

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ووصل عبدالمهدي والوفد المرافق له إلى جدة أمس، وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير خالد الفيصل، والدكتور ماجد القصبي الوزير المرافق، وأمين محافظة جدة صالح التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد ظافر.

اتصال هاتفي

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالا هاتفيا، من الرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر، أعرب خلاله عن إدانة بلاده للاعتداء التخريبي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو.

وأكد الرئيس إيسوفو محمدو لخادم الحرمين الشريفين، تضامن النيجر ووقوفها إلى جانب المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وعبر خادم الحرمين الشريفين، عن شكره لرئيس النيجر لإدانته هذا العمل الإجرامي، الذي يستهدف أمن واستقرار المنطقة وإمدادات الطاقة العالمية.

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