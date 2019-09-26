37.5 مليونا من المملكة للروهينجا والعساف والجبير يلتقيان عددا من وزراء الخارجية

أعلنت المملكة عن تقديم مساعدات إلى الروهينجا بقيمة 10 ملايين دولار (37.5 مليون ريال)، وذلك حسب ما أعلنه وزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف، إثر ترؤسه وفد المملكة المشارك في الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وضم الوفد وزير الدولة للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، وسفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز.

افتتاح

افتتح العساف أمس، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، معرض مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وشارك في الافتتاح وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، ووزير الخارجية اليمني محمد بن عبدالله الحضرمي، والمستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة.

لقاءات

التقى العساف في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وعلى هامش الدورة وزراء خارجية روسيا سيرجي لافروف، والنمسا ألكسندر شالنبرج، بيلاروسيا فلاديمير ماكبي كلا على حدا.

حل سياسي

ترأس الجبير، وفد المملكة في الاجتماع رفيع المستوى حول الحل السياسي في سورية، وضم الوفد وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان.

كما التقى الجبير وزراء خارجية المالديف عبدالله شاهد، وبلغاريا إكاتارينا زاهاريفا، وإيطاليا دي مايو، والبحرين الشيخ خالد بن أحمد آل الخليفة، وجزر القمر محمد الأمين، وأمين عام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني، والأمين العام لـ«الإنتربول» يورجن شتوك، ووزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين، كلٌّ على حدة.

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الربيعة يناشد

ناشد الربيعة خلال مشاركته أمس في أعمال مؤتمر المانحين لدعم اللاجئين الروهينجا المنعقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، العالم للوقوف مع الروهينجا في مأساتهم، وقال «منذ 1978 والأقلية الروهنجية تتعرض لانتهاكات ممنهجة ضد حقوق الإنسان تسببت في تهجير وتشريد مئات الآلاف منهم خارج حدود دولتهم، ومنذ أغسطس 2017 نزح أكثر من 1.2 مليون منهم إلى خارج ميانمار، وهذا يتطلب وقوف العالم مع حكومة بنجلاديش التي استقبلتهم للصمود في ظل النقص الكبير في الإمكانات».

ونوه لدعم المملكة للروهينجا، حيث استقبلت خلال 40 عاما أكثر من 250 منهم، وقدمت للروهينجا 7.5 مليارات ريال خلال 5 سنوات عبر 20 مشروعا.

إشادة

أشادت المملكة أمس بما وصفته إجماعا متزايدا على أن إيران شنت الهجمات على منشآت المملكة النفطية هذا الشهر.

وقال الجبير إن «التحقيقات الأولية التي أجرتها المملكة أشارت إلى أن الأسلحة التي استخدمت في الهجوم هي «أسلحة إيرانية»، مؤكدا أن بلاده تتشاور مع حلفائها».

ووعد بأن التحقيق السعودي سيكون «دقيقا للغاية»، مضيفا «سنطرح مختلف الخيارات. وسنختار الخيارات المناسبة للرد على الهجمات ضد المملكة».

وأعلنت فرنسا وألمانيا وبريطانيا هذا الأسبوع أنها وافقت على النتائج التي توصلت إليها الولايات المتحدة بأن إيران مسؤولة عن الهجمات على منشأتي بقيق وخريص.