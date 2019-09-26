التعاون الإسلامي تدعو الأسرة الدولية لمساعدة شعب جامو وكشمير

دعت منظمة التعاون الإسلامي المجتمع الدولي إلى تسريع وتيرة جهوده من أجل تقديم المساعدة الحاسمة لأبناء شعب جامو وكشمير لإحقاق حقوقهم المشروعة؟ وقال الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف العثيمين أمام الاجتماع «إن فريق المنظمة عقد يوم 6 أغسطس 2019 اجتماعا طارئا على مستوى المندوبين الدائمين في جدة، وذلك في أعقاب الأعمال الأحادية الجانب التي قامت بها الحكومة الهندية بإلغاء المادة (370) من الدستور الهندي والتي تضمن الوضع الخاص لجامو وكشمير، وكانت السلطات الهندية قد أرسلت قبل ذلك 45000 جندي إلى هناك وفرضت طوقا كاملا على الحياة اليومية لأبناء الشعب الكشميري».



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