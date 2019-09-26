توغل إسرائيلي في غزة.. واعتقالات في القدس والضفة

علاء المشهراوي ووكالات (رام الله - القدس)

توغلت آليات عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة أمس، بينما شنّت قوّات الاحتلال حملة اعتقالات شملت 7 فلسطينيين من محافظات الضّفة الغربية، وأوقفت وزير شؤون القدس فادي الهدمي لعدة ساعات قبل إطلاق سراحه.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال داهمت منزل محافظ القدس عدنان غيث في بلدة سلوان وسلمت عائلته استدعاء للتحقيق لعدم وجوده بالمنزل.

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، جرى اعتقال الشباب الفلسطينيين بحجة مشاركتهم في الأنشطة الشعبية ضد الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة.

على صعيد متصل، اقتحم عشرات المستوطنين بينهم رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) السابق آفي ديختر باحات المسجد الأقصى بحراسه مشددة من قبل شرطة الاحتلال. وذكرت مصادر محلية فلسطينية أن ديختر والمستوطنين نفذوا جولات استفزازية داخل باحات المسجد الأقصى بعد أن اقتحموه عبر باب المغاربة.

وفي غزة، توغلت آليات عسكرية إسرائيلية أمس، بشكل محدود في أراضي المواطنين في شمال شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان فلسطينيون بأن 4 جرافات عسكرية و3 حفارات كبيرة، إضافة إلى آلية عسكرية واحدة توغلت بشكل محدود لعشرات الأمتار في أراضي المواطنين وسط عمليات تجريف وإطلاق نار بشكل متقطع تجاه الأراضي القريبة من دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وفي سياق متصل، أطلقت قوات الاحتلال النار تجاه أراضي ومنازل المزارعين قبالة عدة مناطق وسط وجنوب القطاع.

كما فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية، نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة تجاه مراكب الصيادين قبالة سواحل السودانية والواحة شمال غرب القطاع.

من جانبها، حذرت الحكومة الفلسطينية من استغلال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو مرحلة الفراغ السياسي لتهويد القدس وتغيير طابعها، وتنفيذ المزيد من المخططات الاستيطانية في الضفة الغربية. وقال الناطق باسم إبراهيم ملحم، في تصريح خاص لـ«الاتحاد»: إن نتنياهو يستغل الحالة الراهنة في تهويد المدينة المقدسة، وتنفيذ مخططاته الاستيطانية.

وقال ملحم: إن اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي لوزير شؤون القدس فادي الهدمي، واستدعاءها محافظها عدنان غيث، سياسة بائسة تعكس حالة الإفلاس لدى القادة الإسرائيليين، في تعاملهم مع المدينة المقدسة.

إلى ذلك، استنكرت منظمة التحرير الفلسطينية التصاعد المستمر في الانتهاكات الإسرائيلية بحق المواطنين والمسؤولين في القدس.

وقالت عضو اللجنة التنفيذية حنان عشراوي، في بيان صحفي بثته وكالة الأنباء الفلسطينية: إن الإرهاب اليومي المنظم الذي يطال القدس المحتلة هو ترجمة حقيقية لسياسة دولة الاحتلال ونهجها الهادف إلى تنفيذ مخططات التطهير العرقي والتهجير القسري والفصل العنصري وصولاً إلى حرمان شعبنا من حقه في البقاء على أرضه وممتلكاته.واستعرضت عشراوي الممارسات الإسرائيلية الإجرامية المتصاعدة التي تطال القدس وضواحيها، والتي ارتكزت على مواصلة سياسة الإعدامات الميدانية وهدم المنازل والمنشآت، إضافة إلى حملة المداهمات والترهيب والاعتقالات المتكررة لأبناء المدينة ومسؤوليها والتوسع الاستيطاني وسرقة الأرض والموارد.