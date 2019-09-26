خادم الحرمين وعبدالمهدي يؤكدان تعزيز التعاون الثنائي

جدة (واس) عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمس، جلسة مباحثات رسمية مع رئيس وزراء العراق عادل عبدالمهدي، أكدا خلالها على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وتم خلال المباحثات، استعراض مستجدات الأحداث في المنطقة بما في ذلك الاعتداء التخريبي الذي تعرضت له منشآت نفطية في بقيق وخريص مؤخراً.

وأكد رئيس الوزراء تضامن جمهورية العراق مع المملكة وحرصها على أمن المملكة واستقرارها.

وثمن خادم الحرمين الشريفين ما أبداه رئيس الوزراء العراقي، مجدداً إدانة واستنكار المملكة للتفجير الآثم في محافظة كربلاء، وقدم تعازيه ومواساته لعبدالمهدي ولذوي الضحايا وللشعب العراقي الشقيق، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

وتم خلال المباحثات التأكيد على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ومواصلة التشاور والتنسيق في كل ما يخدم أمنهما ومصالحهما المشتركة.

ولدى ترحيبه برئيس الوزراء العراقي، نوّه خادم الحرمين الشريفين بما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من أواصر متينة وروابط راسخة.

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