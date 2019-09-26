«الحوثيون» يصعدون انتهاكاتهم لهدنة الحديدة ويعتقلون نازحين

عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام (صنعاء، عدن) واصلت ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، أمس، خروقاتها النارية الاستفزازية للهدنة الإنسانية الهشة في محافظة الحديدة غرب اليمن. وأفادت مصادر ميدانية متعددة أن الميليشيات قصفت بالقذائف المدفعية والصاروخية مواقع قوات المقاومة المشتركة المدعومة من التحالف العربي في شرق وشمال شرق المدينة، كما استهدفت بالدبابات والمدفعية الثقيلة مواقع تابعة للقوات المشتركة شرق مديرية الدريهمي القريبة من الحديدة، وهاجمت بقذائف هاون والرشاشات المتوسطة مواقع القوات المشتركة في مديرية حيس ومنطقتي الجبلية والفازة بمديرية التحيتا الساحلية. وطالت اعتداءات الحوثيين تجمعات سكنية في المناطق المستهدفة في مدينة الحديدة ومديريات الدريهمي وحيس والتحيتا.

ودهمت ميليشيات الحوثي أحياء سكنية في الحديدة واعتقلت عدداً من النازحين الذين عادوا لتفقد منازلهم بعد فرارهم مع أسرهم. وقالت مصادر، إن أطقم مسلحة حوثية اقتحمت الأحياء في المدينة ومديرية الحوك، واعتقلت عائدين من عدن والساحل الغربي واقتادتهم إلى سجن الأمن السياسي، موضحة أن المختطفين يتعرضون إلى تعذيب وحشي عقب اتهامهم بالتجسس والتخابر مع القوات الحكومية والتحالف العربي. وأشارت إلى أن معظم من تم اختطافهم واعتقالهم هم ممن رفضوا حملات التجنيد الإجبارية وفروا مع أسرهم صوب المناطق المحررة في الساحل الغربي والمحافظات الجنوبية.

واقتحمت ميليشيات الحوثي عدداً من المحال التجارية في مديرية باجل في الحديدة عقب رفضها دفع إتاوات مالية تحت مسمى «دعم المجهود الحربي».

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