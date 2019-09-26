الإمارات تدعم أبين بشحنة أدوية ومستلزمات طبية

أبين، عدن (الاتحاد، وام)

قدمت الإمارات العربية المتحدة ممثلة في ذراعها الإنساني هيئة «الهلال الأحمر»، شحنة أدوية ومستلزمات طبية لمستشفى الرازي العام بمحافظة أبين ضمن حملة الاستجابة العاجلة التي تنفذها في المحافظات المحررة في اليمن. وثمن نائب مدير مستشفى الرازي محمد الشرفي خلال تسلمه الشحنة الدعم المقدم من الإمارات ضمن الحملة التي يمولها «الهلال» وجرى ضمنها تنفيذ عدد من المشاريع بالمحافظة بمجالات الإغاثة والنظافة ورفد المستشفيات بالأدوية. وأكد أن هذه الشحنة ستسهم في رفع وتيرة الخدمات الطبية التي يقدمها مستشفى الرازي لمرضاه في مناطق زنجبار وخنفر. وعبر عن شكره للإمارات التي لم تتوان يوماً عن دعم الشعب اليمني في المجالات كافة.

ومن جهة ثانية، واصلت هيئة الهلال الأحمر تنفيذ مشاريعها التنموية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية في المحافظات اليمنية المحررة، حيث تبنت مشروع تعبيد طريق حبيل جبر - ودنة وحسي في مديرية حبيل جبر بمحافظة لحج. وأشار رئيس لجنة المشروع محمد فضل عقيل إلى أن الطريق يبلغ مسافته نحو كيلومترين ويربط مركز مديرية حبيل جبر بمناطق وقرى نائية في منطقة ودنة حسي، لافتاً إلى أن «الهلال الأحمر» سارع إلى تلبية نداءات ومناشدات الأهالي في أكثر من 100 قرية سكنية سيسهم الطريق في التخفيف من معاناتهم في التنقل ونقل احتياجاتهم الأساسية. وقال إن أعمال شق وتعبيد الطريق تسير بوتيرة عالية بتعاون أهالي القرى والشخصيات الاجتماعية والقبلية من أجل إنجاح هذا المشروع الحيوي والهام والذي ظل انتظاره على مدى سنوات طويلة.

ودشنت هيئة الهلال الأحمر توزيع الحقائب المدرسية على أطفال الشهداء والجرحى والمحتاجين في عدد من مدارس لحج. وجرت عملية التدشين في مدرسة الفقيد محمد أحمد نجيب الثانوية بمديرية المسيمير الحواشب بحضور ممثلين عن الهلال الأحمر وقيادات محلية وتربوية في المحافظة والمديرية. وأشاد عبدالفتاح الطميري رئيس المجلس الانتقالي بالمديرية بالدعم السخي والاهتمام الكبير الذي توليه الإمارات لشريحة شهداء وجرحى الحرب من أبناء المديرية الذين سقطوا ضحية لإرهاب وإجرام ومجازر ميليشيات الحوثي الانقلابية، موضحاً أن الأعمال الخيرية التي تقدمها المؤسسات الإنسانية الإماراتية عمت أرجاء المحافظات الجنوبية المحررة وأسهمت في التخفيف ورفع المعاناة عن الكثير من الأسر المتضررة والمحتاجة والفقيرة.