قرقاش: ملتزمون بدعم اليمن والتصدي لانقلاب «الحوثيين»

أبوظبي (الاتحاد)

جدد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، التزام الإمارات بدعم اليمن، محملاً ميليشيات الحوثي الانقلابية مسؤولية الأزمة الإنسانية، ومؤكداً الاستمرار بجهود التصدي للانقلاب وتداعياته. وقال معاليه في تغريدات على حسابه في «تويتر»: «في مؤتمر دعم اليمن بنيويورك والذي يعقد برعاية سعودية أميركية، التزامنا بالدعم الإنساني مستمر، حيث قدمت الإمارات 6 مليارات دولار منذ 2015، ويبقى أن المسؤولية عن الأزمة الإنسانية تسبب بها الانقلاب الحوثي». وأضاف: «الوضع الإنساني في اليمن يبقى ذا أولوية، وإشادة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك بالدعم السعودي والإماراتي للجهد الإنساني في اليمن محل التقدير، وسنستمر في هذا الدعم بكل التزام في جهودنا المشتركة للتصدي للانقلاب الحوثي وتداعياته».

إلى ذلك، جدد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث أمس دعوته جميع الأطراف إلى اغتنام الفرصة القائمة والالتزام بها واتخاذ خطوات ملموسة وسريعة للحدّ من العنف، واحترام القانون الإنساني الدولي وخلق بيئة مواتية من شأنها أن تسمح لليمن باستئناف العملية السياسية دون تأخير. وأكد في بيان أنه يجب إعطاء الأولوية للقضايا الإنسانية الطارئة التي من شأنها تخفيف معاناة ملايين اليمنيين العاجزين عن تأمين القوت اليومي والسلع الأساسية والسفر والعلاج الطبي. وقال إنه على ثقة من أن المجتمع الدولي سيدعم أي خطوات يتم اتخاذها للحد من التوترات وتحسين حياة الرجال والنساء والأطفال اليمنيين. وأضاف: «يجب أن يخرج اليمن من هذه الحلقة المفرغة من العنف الآن وأن يبقى بمنأى عن التوترات الأخيرة في المنطقة التي يمكن أن تقوّض احتمالات السلام». وأكد أن الحل هو تسوية سياسية تقوم على الشراكات وعلاقات الجوار وبناء مؤسسات الدولة بما يتماشى مع المرجعيات الثلاث.