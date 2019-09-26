مساع إماراتية لإيجاد حلول للتحديات مع الشركاء الدوليين

نيويورك (وام)

سعت الإمارات العربية المتحدة، في اليوم الثالث، من مشاركتها في الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى إيجاد حلول دائمة للتحديات المعاصرة الرئيسية مع شركائها الدوليين. وحضر معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، اجتماع الترويكا الخليجية، إلى جانب الحلفاء الإقليميين الرئيسيين، وتبادل الأطراف وجهات النظر حول آخر القضايا الإقليمية والدولية، المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي ودورة الجمعية العامة، خاصةً الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الدولي، وزيادة الفرص المتاحة للشراكات متعددة الأطراف، كما تم بحث سبل تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي والصين، في المجالات التجارية والاستثمارية والاقتصادية.

والتقى معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، مع معالي فوك جرمك، وزير خارجية صربيا السابق، رئيس الدورة السابعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات بين الإمارات وصربيا، وتناولا القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وشاركت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، في مؤتمر إعلان التبرعات على المستوى الوزاري للأزمة الإنسانية للروهينجا، الذي نظمته الإمارات والمملكة العربية السعودية والكويت وبنجلاديش ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وأعلنت الإمارات، عن تبرعها بقيمة 10 ملايين دولار دعماً لشعب الروهينجا، الذي هو بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية. كما حضرت اجتماع تحالف تعزيز برامج التغذية، إلى جانب مجموعة من الدول الداعية لضمان بقاء الكفاح، من أجل التغذية الجيدة على رأس جدول الأعمال السياسي.

وعقد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، عدداً من اللقاءات الثنائية، على هامش أعمال اليوم الثاني، من فعاليات قمة الأمم المتحدة لـ«العمل المناخي 2019»، ومنها اللقاء مع هيلينا فالديس، رئيس تحالف المناخ والهواء النظيف، حيث ناقشا التجارب والآليات الحديثة للزراعة المستدامة، وسبل تنويع الاقتصاد عبر استغلال فرص الاقتصاد الأخضر الصديق للبيئة، ومشاريع وتجارب التقاط وتخزين الكربون. كما تناول النقاش انضمام الدولة مؤخراً للتحالف، والتوجهات المستقبلية للعمل على رفع معدلات جودة الهواء، والحفاظ على الصحة العامة.

واستعرض الزيودي، جهود الإمارات في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة والتبريد المستدام ورفع كفاءة استهلاك الطاقة. كما التقى معاليه مع يانيك جلامريك، المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر، حيث تحدث عن مبادرات الإمارات في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لتطوير هذا التحول، واستعرض مبادرات ومشاريع الدولة في نشر وتوسعة استخدام حلول الطاقة المتجددة والشراكة بين صندوق أبوظبي للتنمية ودول الكاريبي.

وعقد معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، اجتماعاً ثنائياً مع رولا دشتي، الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة غربي آسيا «الإسكوا»، التابعة للأمم المتحدة، وجرت مناقشة دور اللجنة المحوري كمنسق لتعزيز التعاون والتكامل بين دول المنطقة العربية، بهدف ضمان الاستقرار والازدهار. وبحث الصايغ مع سيلفي بايبوتيمون، وزيرة الشؤون الخارجية لجمهورية أفريقيا الوسطى، آخر مستجدات الوضع في جمهورية أفريقيا الوسطى، والأوضاع في المنطقة، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. كما عقد معاليه اجتماعاً مع جيهزوندار فيندلي وزير خارجية جمهورية ليبيريا، والبرفسور ويلسن تاربيه وزير تجارة جمهورية ليبيريا، بحثوا فيه سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الاستثمارية والاقتصادية. والتقى معاليه، كذلك لاشا دارساليا، نائب وزير خارجية جمهورية جورجيا، واستعرضا معاً سبل تعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية التجارية والاستثمارية والثقافية بين البلدين. وأكد الوفد الإماراتي التزام الدولة العميق والمستمر بالمبادرات التي تقودها الأمم المتحدة، وخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، لبناء عالم أكثر سلاماً وتسامحاً.

وشاركت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة، وعبد الله ناصر لوتاه المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، في منتدى الأمم المتحدة السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، والذي يؤدي دوراً محورياً في متابعة واستعراض تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى العالمي.

وفي إطار الجهود، التي تبذلها الإمارات لتسليط الضوء على التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، شاركت معالي حصة بنت عيسى بو حميد، وزيرة تنمية المجتمع، في فعالية «كيف يمكن لمكافحة الملاريا أن تعزز التنمية المستدامة لصحة الأم والطفل»، حيث جرى البحث في سبل التعاون لتحسين الأوضاع الصحية في البلدان النامية.