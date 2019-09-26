الإمارات تؤكد تعزيز العلاقات مع بوركينا فاسو والاتحاد الأفريقي

نيويورك (وام)

عقد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، سلسلة لقاءات، على هامش اجتماعات الدورة الـ74 من الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، شملت رئيس بوركينا فاسو، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، ووزراء خارجية الأرجنتين والنرويج وإيطاليا وباربادوس وبولندا والمغرب وباكستان والاتحاد الأوروبي، وتم خلالها التأكيد على العلاقات المتميزة، والحرص المستمر على تعزيز وتطوير أوجه التعاون المشترك في العديد من المجالات.

فقد التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد، فخامة روش مارك كريستيان كابوري رئيس جمهورية بوركينا فاسو، وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين الإمارات وبوركينا فاسو، وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة، منها الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والطاقة والاتصالات. ونقل سموه، في مستهل اللقاء إلى كابوري، تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياتهم لبوركينا فاسو التقدم والنماء.

وحمل كابوري، سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياته لدولة الإمارات المزيد من التطور والازدهار. وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد على العلاقات المتميزة التي تجمع بين الإمارات وبوركينا فاسو، والحرص المستمر على تعزيزها، وتطوير أوجه التعاون المشترك في العديد من المجالات، بينما أكد كابوري، حرص بلاده على تطوير أوجه التعاون المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية مع الإمارات، مشيداً بمكانة الدولة الرائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

والتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد، معالي موسى فاكي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز العلاقات الإماراتية الأفريقية، وتنمية أوجه التعاون المشترك على مختلف الأصعدة، كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً تطورات الأوضاع في ليبيا. وأكد سموه، خلال اللقاء، حرص الإمارات على تعزيز وتنمية أوجه التعاون المشترك مع دول الاتحاد الأفريقي في المجالات كافة، بينما أشاد محمد، خلال اللقاء، الذي عقد بحضور معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ولانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، بدور الإمارات الداعم للدول الأفريقية ومفوضية الاتحاد الأفريقي، مؤكداً حرص المفوضية على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع الإمارات.

والتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد، معالي خوريه فاوري وزير الخارجية والعبادة الأرجنتيني، ومعالي جيروم والكوت وزير الخارجية والتجارة الدولية في باربادوس، ومعالي اينه إريكسون سوريدي وزيرة خارجية النرويج، ومعالي لويجي دي مايو وزير خارجية إيطاليا، ومعالي ياسيك تشابوتو فيتش وزير خارجية بولندا، ومعالي ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي، ومعالي فيديريكا موغريني وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، ومعالي شاه محمود قريشي وزير خارجية باكستان.

وتضمنت مجمل اللقاءات، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون المشترك في المجالات المختلفة، ومنها الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والثقافية والدبلوماسية والأمن الغذائي، والطاقة المتجددة والتعليمية والسياحية بين الإمارات وهذه الدول. كما جرى تبادل وجهات النظر، تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومنها المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة. وحضر اللقاءات، معالي ريم الهاشمي، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والمندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، وعمر سيف غباش مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية.