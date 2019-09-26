صور: مسؤولون سعوديون ودوليون يزورون جناح “إعمار اليمن” في نيويورك

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نيويورك – 25 سبتمبر

زار وزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف معرض البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المشارك في نيويورك، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، يرافقه وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد ال خليفة، واستمعوا إلى شرح موجز عن مشاريع البرنامج التنموية في اليمن، والذي قدمه مدير إدارة الإعلام والاتصال الاستراتيجي في البرنامج عبدالله بن كدسه.

كما زار وزير الدولة لشؤون الخارجية عادل الجبير، و المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، ومندوب المملكة الدائم في الأمم المتحدة عبدالله المعلمي، ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ووزير الخارجية النيجيري جوفري اونييمه، جناح البرنامج وشاهدوا عرضاً عن مشاريع البرنامج التنموية وجهود المملكة في اليمن.

وأشاد وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي بجهود المملكة التنموية، والتي شملت مختلف المحافظات اليمنية وأثرها على المجتمع اليمني، وجاء ذلك خلال زيارته لجناح البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن واستماعه لشرح عن مشاريع البرنامج الحالية والمستقبلية لدعم الأشقاء في اليمن.

ويشارك البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، على هامش أعمال الدورة (٧٤) للجمعية العامة للأمم المتحدة بمعرض خاص على مدى هذا الأسبوع في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية؛ بهدف التعريف عن البرنامج وجهوده ومشاريعه التنموية في اليمن.

ويشمل المعرض تقنية الواقع الافتراضي (VR) والتي تعرض مواد مرئية لمشاريع البرنامج في المحافظات اليمنية، وفيديوهات من مشاريع “إعمار اليمن”، ومجموعة صور مختلفة للأطفال وكافة الفئات العمرية المستفيدة من مشاريع البرنامج التنموية، والتي أحدثت أثراً إيجابياً في معيشة المواطنين اليمنيين، وساهمت في تعزيز الاقتصاد اليمني وتوظيف اليد العاملة اليمنية، بشكل مباشر وغير مباشر.

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