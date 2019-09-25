الدوري الإسباني.. ريال مدريد ينفرد بالصدارة بثنائية في شباك أوساسونا

انفرد فريق ريال مدريد، بصدارة ترتيب الدوري الإسباني، بعدما نجح في التغلب على ضيفه أوساسونا، مساء اليوم الأربعاء، بهدفين دون رد، ضمن مباريات الأسبوع السادس من “الليغا”.
وتمكن الفريق الملكي من إنهاء الشوط الأول متقدما بهدف نظيف، وقعه البرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقة 36، قبل أن يعزز مواطنه رودريغو سيلفا النتيجة بهدف ثان، في حدود الدقيقة 72، موقعا بذلك أول هدف في مشاركته الأولى مع الريال.
ومكن هذا الفوز، ريال مدريد من اعتلاء الصدارة، بعدما رفع رصيده إلى النقطة 14، مبتعدا بنقطة وحيدة عن غريمه أتليتيكو مدريد صاحب المر
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