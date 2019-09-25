حجز فريق المغرب التطواني، بطاقة العبور إلى ربع نهائي كأس العرش، بتغلبه مساء اليوم الاربعاء، على ضيفه الراسينغ البيضاوي، بركلات الترجيح(4_3)، وذلك بعد نهاية زمن المباراة الأصلي وشوطيها الإضافيين بالتعادل الإيجابي هدف لمثله.
فبعد شوط أول سلبي النتيجة، نجح المهاجم طوني في توقيع هدف الماط، دقيقة واحدة على بداية الجولة الثانية للمباراة، التي احتضنها ملعب سانية الرمل.
وفي الوقت الذي كانت تتجه فيه المواجهة نحو نهايتها بفوز وتأهل فريق “الحمامة”، فاجئ اللاعب حلوم الجمهور التطواني، بتوقيعه هدف التعادل للراك في الدقيقة 85، منهيا زمن المباراة الأصلي بالتعادل هدف في كل شبكة، وهي النتيجة التي استمرت حتى خلال الشوطين الإضافيين للقاء.
ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي رجحت كفة صاحب الأرض ،الذي سيضرب موعدا في ربع النهائي مع فريق سريع واد زم الفائز على ضيفه شباب السوالم، بهدفين دون رد.
كانت هذه تفاصيل خبر كأس العرش.. ركلات الترجيح تمنح الماط التأهل للربع على حساب الراك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.