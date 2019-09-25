أمن مطار الدارالبيضاء يوقف روسي .. شارك في سرقة مسلحة ببلجيكا

أوقفت عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، أمس الثلاثاء، مواطن من جنسية روسية يبلغ من العمر 48 سنة، يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية البلجيكية من أجل تنفيذ حكم قضائي.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن توقيف المشتبه فيه جرى فور وصوله إلى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، قادما من تركيا، حيث تم إخضاعه لإجراءات التوقيف، بعدما أوضحت عملية التنقيط أنه يشكل موضوع نشرة حمراء صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول بعد إدانته بالمشاركة في ارتكاب سرقة مسلحة بمدينة “بريج” ببلجيكا سنة 2014.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تم الاحتفاظ بالمواطن الأجنبي الموقوف رهن تدبير الحراسة النظرية على ذمة مسطرة التسليم، كما قام المكتب المركزي الوطني التابع للمديرية العامة للأمن الوطني بإشعار السلطات الأمنية البلجيكية بواقعة توقيف المشتبه فيه.