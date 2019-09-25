ابن علوي يؤكد أهمية استمرار التعاون الاستراتيجي بين الصين ودول المنطقة

نيويورك ـ العمانية: عقدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية على هامش اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعًا ترأسه عن الجانب الخليجي معالي يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية / رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون فيما ترأسه عن الجانب الصيني معالي وانج يي وزير الخارجية.

شارك في الاجتماع معالي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت ومعالي الدكتور أنور قرقاش وزير الشؤون الخارجية بدولة الامارات العربية المتحدة ومعالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون، ووفود من الدول الأعضاء في المجلس. تم خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون المشترك بين الجانبين في إطار الحوار الاستراتيجي القائم بينهما وبحث السبل الكفيلة بتعزيز وتطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.واستعرض الجانبان آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقد أثنى معالي يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية على العلاقات التي تربط بين جمهورية الصين الشعبية ودول مجلس التعاون الست من خلال المباحثات واللقاءات المتبادلة بين الجانبين خلال السنوات الماضية مؤكدًا أنها أثمرت عن المزيد من التفاهم من خلال تعزيز الدعم والثقة في كافة المجالات المتعلقة بالاستثمار في الجانب الاقتصادي والتعليمي والتكنولوجي. وأشاد معاليه بالنتائج الإيجابية التي ترتبت على تنفيذ توصيات مذكرة التفاهم للحوار الاستراتيجي بين الجانبين أدت إلى ازدهار العلاقات سواء على الصعيد الثنائي بين الصين ودول المجلس أو من خلال التعاون المشترك بين دول المجلس.

وأكد معالي يوسف بن علوي بن عبدالله في ختام الاجتماع على أهمية استمرار التعاون الاستراتيجي بين الصين ودول المنطقة ودورها في تقديم الدعم سواء على المستوى الاقتصادي والسياسي ضمانًا لتحقيق الأمن والاستقرار خاصة فيما يتعلق بالأمن البحري موضحًا أن السلطنة تحرص على أمن مضيق هرمز وتؤكد أن هذا المضيق مفتوح للتجارة العالمية في كل الظروف وأن السلطنة حريصة ألا تجعل هذه المنطقة عرضة للصراعات مشدّدًا على أهمية الالتزام بالقانون البحري للملاحة الدولية.