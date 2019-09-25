السلطنة تشارك بأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 74

ابن علوي يحضر اجتماع وزراء خارجية دول التعاون والأردن والعراق وأميركا

نيويورك ـ العمانية:

شاركت السلطنة في الدورة الرابعة والسبعين لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بوفد ترأسه معالي يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية. وقد افتتحت الدورة أعمالها مساء أمس الاول بحضور أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة والنيجيري تيجاني محمد باندي رئيس الدورة الجديدة وممثلي الدول الأعضاء بالمنظمة الأممية بمشاركة نحو 193 دولة و98 من زعماء العالم.

وفي وقت لاحق ألقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب كلمة جاء فيها ” يأمل الشعب الأميركي في أن تتمكن الأمم المتحدة في يوم قريب من الدفاع عن الكرامة الإنسانية والحرية في جميع أنحاء العالم بقدر أكبر من المساءلة والفعالية، وفي الوقت نفسه نؤمن بأنه لا ينبغي لأي دولة أن تتحمل نصيبًا غير متكافئ من الأعباء، سواء العسكرية أو المالية بل يجب على دول العالم أن تضطلع بدور أكبر في تعزيز المجتمعات الآمنة والمزدهرة في مناطقها”. وأكد الرئيس ترامب على أهمية ازدهار الشعوب من خلال تمكينهم وممارسة الحرية الدينية ووضع حدّ للاضطهاد الديني حول العالم مبينًا أن بلاده ستلتزم بواجبها تجاه الدول التي تحتاج كل المساعدات لجعلها تعيش في إطار يضمن لها الرخاء والاستقلال والعيش بالكرامة.

وقد تضمنت أعمال القمة مناقشة سبل معالجة التمييز والاضطهاد الديني وبحث أطر التعاون نحو تعزيز الاحترام والحفاظ على الحريات الدينية ودعوة المجتمع الدولي لاتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة التحديات الناجمة عن الاضطهاد المتزايد للأقليات الدينية حول العالم.

وعلى هامش مشاركة السلطنة في أعمال قمة الجمعية العامة الرابعة والسبعين ترأس معالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية وفد السلطنة المشارك في اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق والولايات المتحدة الأميركية الذي عقد على هامش اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

حضر الاجتماع فخامة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أكد على أهمية العلاقات الخاصة والمتميزة التي تجمع الولايات المتحدة الأميركية بدول مجلس التعاون والأردن والعراق. وأكد الرئيس الأميركي أن بلاده حريصة على استقرار المنطقة وأنها ” لن تألو جهدًا في الدفع قُدمًا بما يحافظ على الأمن وحرية الملاحة في منطقة الخليج”.