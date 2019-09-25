متظاهرون يشتبكون مع الشرطة في إندونيسيا

جاكرتا ـ د ب أ: أعلنت الشرطة أمس أن أكثر من 300 شخص أصيبوا بعد أن اشتبكت الشرطة مع متظاهرين في العاصمة جاكرتا خلال مظاهرات ضد تعديلات مقترحة للقانون الجنائي يقول المنتقدون إنها سوف تهدد الحريات المدنية. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق نحو 3 آلاف طالب احتشدوا أمام مبنى البرلمان في جاكرتا أمس الاول لمطالبة النواب بسحب مشروع التعديلات القانونية. ونقل 254 طالبا على الأقل إلى المستشفيات وظلوا بها لوقت قصير، فيما بقي 11 آخرون بها لتلقي العلاج، وفقا لما قاله قائد شرطة جاكرتا، إيدي برامونو، في مؤتمر صحفي امس الأربعاء، وأضاف أن 39 رجل شرطة أصيبوا أيضا بجروح. وواجهت شرطة مكافحة الشغب أيضا محتجين استخدموا الحجارة في مدينة ماكاسار على جزيرة سولاويزي ومدينة ميدان في جزيرة سومطرة، وفقا لقنوات تليفزيون إندونيسيا.

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