ريال مدريد يتصدر الليجا بثنائية برازيلية في شباك اوساسونا

2019-09-25 | 22:48
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فاز فريق ريال مدريد بهدفين نظيفين على فريق أوساسونا، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن لقاءات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.
وفي الشوط الثاني من المباراة، شارك رودريجو جوس في الدقيقة 71 بدلًا من فينيسيوس؛ وبعدها بدقيقة أحرز البرازيلي الشاب، هدفًا رائعًا بعد تمريرة من مواطنه كاسيميرو، انطلق بها اللاعب الشاب لمنطقة الجزاء وأحرز الهدف الثاني.
هذا الانتصار رفع رصيد فريق ريال مدريد للنقطة 14، ليحتل صدارة الدوري الإسباني، بفارق نقطة عن أتلتيكو مدريد، فيما توقف رصيد أوساسونا عند 7 نقاط بالمركز الثاني عشر.
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