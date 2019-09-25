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ريال مدريد يتصدر الليجا بثنائية برازيلية في شباك اوساسونا

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2019-09-25 | 22:48

ريال مدريد يتصدر الليجا بثنائية برازيلية في شباك اوساسونا

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فاز فريق بهدفين نظيفين على فريق أوساسونا، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن لقاءات الجولة السادسة من .
وانتهى الشوط الاول من المباراة، بتقدم النادي الملكي، بهدف نظيف، أحرزه البرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقة 36، الهدف جاء بعد تسديدة قوية رائعة من خارج حدود منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني من المباراة، شارك رودريجو جوس في الدقيقة 71 بدلًا من فينيسيوس؛ وبعدها بدقيقة أحرز البرازيلي الشاب، هدفًا رائعًا بعد تمريرة من مواطنه كاسيميرو، انطلق بها اللاعب الشاب لمنطقة الجزاء وأحرز الهدف الثاني.


هذا الانتصار رفع رصيد فريق ريال مدريد للنقطة 14، ليحتل صدارة الدوري الإسباني، بفارق نقطة عن أتلتيكو مدريد، فيما توقف رصيد أوساسونا عند 7 نقاط بالمركز الثاني عشر.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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