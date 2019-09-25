ريال مدريد يتصدر الليجا بثنائية برازيلية في شباك اوساسونا

وانتهى الشوط الاول من المباراة، بتقدم النادي الملكي، بهدف نظيف، أحرزه البرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقة 36، الهدف جاء بعد تسديدة قوية رائعة من خارج حدود منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني من المباراة، شارك رودريجو جوس في الدقيقة 71 بدلًا من فينيسيوس؛ وبعدها بدقيقة أحرز البرازيلي الشاب، هدفًا رائعًا بعد تمريرة من مواطنه كاسيميرو، انطلق بها اللاعب الشاب لمنطقة الجزاء وأحرز الهدف الثاني.



هذا الانتصار رفع رصيد فريق ريال مدريد للنقطة 14، ليحتل صدارة الدوري الإسباني، بفارق نقطة عن أتلتيكو مدريد، فيما توقف رصيد أوساسونا عند 7 نقاط بالمركز الثاني عشر.