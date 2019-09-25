السامرائي: مواجهة التظاهرات بالقوة دليل عجز الحكومة عن إيجاد حلول

انتقد رئيس حزب المسار المدني النائب مثنى عبد الصمد السامرائي، الاربعاء، اللجوء للقوة لتفريق التظاهرات التي خرجت أمام مقر الحكومة وسط العاصمة بغداد.
وقال السامرائي في تغريدة عبر حسابه على تويتر وتابعتها الخليج 365، إن "اللجوء لمواجهة التظاهرات السلمية بالقوة يؤكد عجز الحكومة عن إيجاد حلول لمطالب مُحقة يرفعها خريجوا الجامعات العاطلون عن العمل".
واضاف السامرائي أن "الحكومة تدعي صعوبة استيعابهم في الوظائف الحكومية، لكننا نسأل عن خطط الحكومة للاستفادة من طاقاتهم"، داعياً إلى "فتح الحوار معهم بدلاً من تعنيفهم".
وتابع ان "اللجوء لمواجهة التظاهرات السلمية بالقوة يؤكد عجز الحكومة عن إيجاد حلول لمطالب مُحقة يرفعها خريجوا الجامعات العاطلون عن العمل"، موضحا انه "رغم الحكومة تدعي أنها تواجه صعوبات لاستيعابهم في الوظائف الحكومية؛ لكن بالمقابل ما هي خططها للاستفادة من طاقاتهم"، داعيا الحكومة الى "محاورتهم بدلاً من اللجوء للعنف".
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