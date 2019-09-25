وزير الداخلية بضيافة تحالف القوى العراقية

ثمن تحالف القوى العراقية، الاربعاء، أستجابه وزير الداخلية ياسين الياسري في اعادة الشرطة المفصولين والمصفرة رواتبهم من ابناء المحافظات المحررة.

وقالت التحالف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "استضاف اليوم وزير الداخلية ياسين الياسري، وتم تثمين استجابة الوزير وتعاونه في اعادة الشرطة المفصولين والمصفرة رواتبهم من ابناء المحافظات المحررة".

واكد التحالف أن "تعاون وزير الداخلية سيعزز من أمن واستقرار المدن المحررة ويدعم مشاريع وبرامج الاستقرار فيها".