الصحة تصدر بيانا بشأن الاشاعات المغرضة حول مأمونية اللقاحات

اصدرت وزارة الصحة، الاربعاء، بيانا بشأن الاشاعات المغرضة حول مأمونية اللقاحات، فيما حملت كافة الجهات والشخصيات التي تعمد الى نشر الأكاذيب الغير مستندة الى أي دليل.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "برنامج اللقاحات في العراق يعتبر من أهم البرامج الصحية في وزارة الصحة وكان له الدور الأساسي والمهم في حماية المجتمع من الاوبئة والأمراض الفتّاكة ومشهودٌ لهذا البرنامج بأن له ألاثر الكبير في خفض نسبة المراضة والوفيات للأطفال منذ بدء العمل به عام ١٩٨٥".

واضافت ان "بعض وسائل الإعلام تناقلت اشاعات مغرضة حول تسبب اللقاحات بوفيات أطفال نتيجة تلقيهم اللقاح السداسي"، مبينة ان "اللقاحات المستخدمة في كافة مؤسساتنا الصحية ومنذ تأسيس البرنامج هي من افضل المناشئ العالمية ومُعتمدة من منظمة الصحة العالمية وهناك آليات صارمة لحفظ اللقاحات منذ مرحلة التصنيع حتى تلقيح الطفل في المؤسسة الصحية وباستخدام انظمة الكترونية حديثة".

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وتابعت ان "ان هذا الاشاعات المغرضة لن تثني هممنا للمضي في حماية اطفال العراق من الامراض التي تهدد مستقبلهم ومستقبل البلد عموما"، واكدت انها "ستنفذ حملة التلقيح بلقاح شلل الاطفال في موعدها المقرر ٢٩-٣ من تشرين الاول المقبل في المحافظات ذات الاختطار تزامنا مع دخول الزائرين القادمين من البلدان المتوطن فيها هذا المرض الفتاك وذلك للحد من احتمالية حدوث انتقال للفايروس للبيئة العراقية".

واوضحت انه "لا يوجد اي دليل علمي على تسبب هذه اللقاحات بحالات وفيات"، لافتة الى انها "معتمدة ليس فقط في العراق بل في معظم دول العالم".

وحملت الوزارة "كافة الجهات والشخصيات التي تعمد الى نشر الأكاذيب الغير مستندة الى أي دليل علمي والتي تزعزع الأمن الصحي للبلاد كافة التبعات القانونية"، مبينة انها "ستقوم بمتابعة هذه الاتهامات ومطلقيها ومن خلال القنوات القانونية وحسب قانون الدولة العراقية النافذ لمحاسبة كل من يعمل على زعزعة ثقة المواطن بالبرنامج التلقيحي".