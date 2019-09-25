ترامب يدعم تحقيقا شفافا بشأن مكالمته مع رئيس أوكرانيا

أكد الرئيس الأمريكي دعمه تحقيقا شفافا بشأن مكالمته مع نظيره الأوكراني التي نشر البيت الأبيض فحواها، الأربعاء، وتضمنت مطالبة دونالد ترامب لفولوديمير زيلينسكي بإجراء تحقيق بشأن جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، "أخبرت الجمهوريين بأني أدعم تحقيقا شفافا في المعلومات التي تم نشرها بشأن أوكرانيا، ولا يوجد ما يدينني في المحادثات الهاتفية".

وأضاف "هناك أعضاء من الحزب الديمقراطي مارسوا تهديدا سياسيا على الرئيس الأوكراني الذي نفى تعرضه لأي ضغوط سياسية من جانب إدارتي".

تضمنت فحوى مكالمة ترامب وزيلينسكي التي جرت في 25 يوليو/تموز: "ثمة حديث كثير عن نجل بايدن، وأن بايدن أوقف التحقيق، ويريد أناس كثيرون أن يعرفوا المزيد عن هذا الموضوع، من هنا سيكون رائعا أن تجروا تحقيقا في هذا الشأن".

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واقترح ترامب على نظيره الأوكراني أن يتعاون في هذا السياق مع محاميه رودي جولياني ووزير العدل الأمريكي بيل بار.

وفي وقت سابق، نفى ترامب ممارسة أي ضغوط على أوكرانيا لفتح تحقيق حول أسرة جو بايدن.

ومن جانبها، أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أن ملخص المحادثة الهاتفية يؤكد الحاجة إلى تحقيق بشأن مساءلة ترامب.

وأضافت بيلوسي "إصدار البيت الأبيض لملخص المحادثة يؤكد قيام الرئيس بسلوك يقوض نزاهة انتخاباتنا والمنصب الذي يتولاه وأمننا القومي".

والثلاثاء، أعلنت بيلوسي بدء تحقيق رسميا فيما إذا كان ينبغي محاسبة الرئيس دونالد ترامب بتهمة تقويض الأمن القومي للولايات المتحدة.

وسيبحث المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون إن كان ترامب التمس مساعدة أوكرانيا لتشويه سمعة جو بايدن نائب الرئيس السابق والمرشح الأوفر حظا لنيل ترشيح الديمقراطيين في انتخابات الرئاسة لعام 2020.