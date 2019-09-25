نكبة إيران وصفعة مصرية لأردوغان.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الأربعاء، 25 سبتمبر/أيلول، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تجدون: بومبيو: هجوم إيران على أرامكو السعودية "عمل حربي"، ومصر ترد بقوة على أكاذيب أردوغان.. رسالة احتجاج للأمم المتحدة، وعزل ترامب.. انتخابات الرئاسة الأمريكية تستوي على "نار أوكرانية"، وقرقاش: الإمارات قدمت 6 مليارات دولار لليمن منذ 2015، والسعودية تبحث "خيارات الرد" على هجوم "أرامكو".

كما تتابعون أيضاً: المدعي العام البريطاني: حكومة جونسون ستلتزم بقانون تأجيل بريكست، وبريطانيا تؤكد دعمها للبيان الأوروبي الذي يحمل طهران مسؤولية هجمات أرامكو، وتدشين اتحاد للضغط دوليا على إيران لإطلاق سراح الأجانب، ومساءلة ترامب.. لعبة الهيمنة بين "النواب" و"الشيوخ"، وقائد أمريكي متقاعد يتوقع "ردا عسكريا محدودا" ضد إيران.

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أما في الاقتصاد فتطالعون: إيران "المنكوبة" تتحايل على العقوبات بالمقايضة والتهريب، وأقرب مما تظنون.. ترامب يعيد الأمل لإنهاء النزاع التجاري، وبلومبرج: أرامكو تعلن خطة طرحها في البورصة الشهر المقبل، وتحقيقات عزل ترامب تحد من خسائر الذهب، ووزير الاقتصاد الإماراتي: تنمية ريادة الأعمال تحقق رؤية الدولة، ووول ستريت تفتح مستقرة مع ضغط تهديد مساءلة ترامب.

وإلى الملاعب تجدون: الضحية الرابعة بالكالتشيو.. العنصرية تضرب بيانيتش خلال مواجهة بريشيا، وفي التكنولوجيا: كاديلاك أمام القضاء بسبب عيب تصنيعي جسيم.

وفي الفن تقرأون: أحمد الفيشاوي يرد على شائعات الخلاف مع زوجته بصورة، بينما في المنوعات: رسائل حب ودعم من العالم لرائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري.

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