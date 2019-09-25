واشنطن والرياض تبحثان إرسال قوات أمريكية للسعودية

الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي

ناقش الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، الترتيبات الجارية لإرسال قوات إلى المملكة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي، الأربعاء، من وزير الدفاع الأمريكي.

وأكد وزير الدفاع الأمريكي أن بلاده ستقوم بكل ما هو ضروري لمساعدة المملكة للدفاع عن نفسها، وسياسة إيران العدائية التي تزعزع الاستقرار في المنطقة لا بد من كبحها.

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جدد مارك إسبر شكره للمملكة لانضمامها للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية، ودورها في المساهمة في حفظ أمن الملاحة والتجارة العالمية.





ومن جانبه أكد ولي العهد السعودي أن الهجوم التخريبي الذي تعرضت له المملكة يعد تصعيداً خطيراً تجاه العالم بأسره يتطلب وقفة حازمة حفظاً للسلم والأمن الدوليين.

وتعرض معملان تابعان لأرامكو لهجوم إرهابي، في 14 سبتمبر/أيلول الجاري، وأعلنت الداخلية السعودية السيطرة على حريقين اندلعا في معملين للنفط بمحافظة بقيق وهجرة خريص، نتيجة استهدافهما بطائرات دون طيار.

وقوبل الهجوم بموجة استنكار وإدانات عربية ودولية واسعة النطاق، كما عقد مجلس الأمن الدولي جلسة لمناقشة الحادث، فيما أكدت واشنطن وقوف طهران وراء الحادث الإرهابي، مشددة على ضرورة العمل والتنسيق مع الحلفاء للتصدي للدور الإيراني في زعزعة استقرار المنطقة.