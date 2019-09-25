قيادي سابق بـ"العدالة والتنمية": حزب أردوغان ينهار

أكد القيادي سابق حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عبداللطيف شَنَر، الأربعاء، أن سياسة الرئيس رجب طيب أردوغان وحكومته "فاشلة"، وأن حزبه ينهار.

وقال شنر، النائب البرلماني الحالي عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، في تصريحات صحفية نقلها موقع صحيفة "خبردار" التركية المعارضة، إن "فشل تعامل أردوغان وحكومته مع الأزمة الاقتصادية، كان له بالغ الأثر في انخفاض نسبة التصويت للحزب خلال الانتخابات المحلية الأخيرة في 31 مارس/آذار الماضي".

وأضاف شنر، الذي كان من قبل نائبا لأردوغان حينما كان الأخير رئيسا للوزراء، وهو أيضا أحد مؤسسي العدالة والتنمية، أن "القاصي والداني يدرك جيدا أن العدالة والتنمية يعيش حالة من الانهيار بكل ما تعني الكلمة من معنى، بسبب سياساته الفاشلة".

وأشار إلى أن "الدولة كل يوم تزداد فقرا، ولا نرى السعادة إلا لدى حفنة قليلة من الأثرياء ممن حققوا ثروات بحكم قربهم من النظام الحاكم، أما البقية الباقية فلم يتركوا لها إلا الفقر والبطالة والتضخم وتدني مستوى الخدمات في مختلف القطاعات".





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وأوضح أن "معدلات البطالة في البلاد وصلت لمستويات قياسية، والجميع مستاؤون من ذلك، ولا يفعل النظام شيئا حيال ذلك إلا الكلام لا أكثر من ذلك، بينما الواقع في غاية السوء".

وتابع "رغم هذا دأب أردوغان على انتقاد وشيطنة الجميع، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مدى إدارته السيئة للدولة التركية".

وأضاف "السؤال الذي يطرح نفسه الآن: ما الصحيح الذي يفعله أردوغان؟ أهي السياسية الخارجية؟ أم تحقيق العدالة بالداخل؟ أم تعامله مع الأزمة الاقتصادية؟ لا شيء بالطبع من هذه الأشياء".

ويشهد الحزب الحاكم منذ فترة سلسلة استقالات، كان أبرزها استقالة نائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان، في يوليو/تموز الماضي، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو يوم 13 سبتمبر/أيلول الجاري.

ومن المنتظر أن يعلن باباجان وداود أوغلو حزبيهما الجديدين بحلول نهاية العام الجاري.

وهذه الانشقاقات المتتالية؛ تأتي اعتراضا على سياسات أردوغان التي أدخلت البلاد في نفق مظلم.

يذكر أن الحزب الحاكم خسر 60 ألفا من أعضائه خلال الشهرين الماضيين، بحسب ما ذكرته العديد من وسائل الإعلام التركية مؤخرا.