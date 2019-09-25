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شباب طرابلس ينفذون عملية نوعية ضد مليشيات السراج

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

العين الإخبارية - عبدالهادي ربيع- عبدالسلام التركي

الخميس 2019/9/26 12:08 ص بتوقيت أبوظبي

اشتباكات المليشيات المسلحة في طرابلس - أرشيفية

نفذ شباب العاصمة الليبية طرابلس، الأربعاء، عملية نوعية ضد المليشيات الإجرامية التي تحتل العاصمة، ويدعمها فايز السراج رئيس حكومة الوفاق.

وأكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الجيش الليبي أن عملية "شباب الكرامة" في مدينة جنزور بالجزء الغربي من العاصمة طرابلس أسفرت عن مقتل اثنين من عناصر مليشيا "فرسان جنزور" الإرهابية.

وتعد مليشيا "فرسان جنزور" أحد أخطر المليشيات في العاصمة طرابلس التي تقاتل على أساس عرقي، وقد تورطت في عديد من الجرائم بحق الليبيين، بالإضافة إلى قيامها في العديد من المرات بالاقتتال الداخلي مع مليشيات الوفاق الأخرى.

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وسبق وأغلقت هذه المليشيا في 16 فبراير الماضي الطريق الساحلي الرابط بين طرابلس والزاوية بالقوة على خلفية مقتل أحد عناصرها.

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كما تعد كتيبة فرسان جنزور أحد أهم مصادر تسليح بقية مليشيات الوفاق وقد قصف سلاح الجو التابع للجيش الليبي 9 مايو/أيار الماضي مقر المليشيا فرسان جنزور في 3 غارات جوية.

ونفذ شباب العاصمة عمليات نوعية عدة ضد المليشيات، وأكد شباب طرابلس، بحسب ما نقل عنهم المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، أنهم سيستهدفون كل قادة المليشيات وأذنابهم، وأنهم سيتبعون وجودهم في العاصمة حتى يرحلوا عنها أو يلقوا مصرعهم.

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