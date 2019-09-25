تلفزيون تونس مستعد لتنظيم مناظرة رئاسية داخل السجن‎

أعلن التلفزيون التونسي الذي يشارك في تنظيم مناظرة بين قيس سعيد ونبيل القروي اللذين تأهلا للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، الأربعاء، استعداده لإجراء المناظرة داخل السجن إذا لم يسمح القضاء للقروي، الموقوف بتهم فساد مالي، بالخروج من السجن.

وقال محمد لسعد الداهش، رئيس مجلس إدارة مؤسسة التلفزة التونسية "إذا لم يقبل القضاء السماح للمرشح نبيل القروي بالخروج من السجن للمشاركة في هذه المناظرة، فنحن على استعداد للقيام بها داخل السجن".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي "يجب أيضاً أن نحصل على موافقة المرشح الآخر قيس السعيد".

ومن المتوقع أن يصدر القضاء قراراً بشأن ما إذا كان سيوافق على إطلاق سراح القروي، رجل الأعمال وصاحب قناة نسمة التلفزيونية، التي تبث بدون ترخيص والملاحق منذ 2017 بتهم تهرب ضريبي وتبييض أموال.

ومن المقرر إجراء مناظرتين؛ مدة كل منهما ساعة، خلال الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، التي لم يحدد موعد إجرائها بعد ولكنه سيكون على الأرجح في 13 أكتوبر/تشرين الأول.





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وأوقف القروي في 23 أغسطس/آب وهو ملاحق منذ 2017 بتهمة تبييض الأموال، وأثار توقيفه قبل عشرة أيام من بدء الحملة الانتخابية تساؤلات حول تأثير السياسة على القضاء.

وخلال الدورة الأولى أجرى التلفزيون التونسي، للمرة الأولى في تاريخ البلاد، ثلاث مناظرات شارك فيها 24 من 26 مرشحاً، واعتبرت خطوة إضافية نحو تعزيز الممارسة الديمقراطية في البلاد.

ويومها طلبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من القضاء السماح للقروي بالمشاركة في المناظرة لكن القضاء رفض.

وتعتبر المناظرات التلفزيونية بين متنافسين في انتخابات أمراً نادراً في العالم العربي.

والإثنين الماضي، رفض القضاء التونسي كل الطعون المقدمة بنتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت في 15 سبتمبر/أيلول الجاري، مؤكداً أن الدورة الثانية ستجرى بين الأستاذ الجامعي قيس سعيد ورجل الأعمال المحبوس نبيل القروي.

ولا تزال أمام المرشحين الستة الذين تقدموا بالطعون مهلة تنتهي في 26 سبتمبر/أيلول الجاري، لاستئناف قرارات المحكمة الإدارية، وفي حال تقدم أي منهم باستئناف فإن الدورة الثانية ستجرى في 13 أكتوبر/تشرين الأول.

وحل سعيد أولاً بـ18,4% من الأصوات أمام القروي الذي حصل على 15,58% من الأصوات.