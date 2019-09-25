إعلامي سرياني لـ"اليمن العربي": هذه النشاطات الحالية لإحياء اللغة السريانية

الأربعاء 25 سبتمبر 2019

ميلاد كوركيس الإعلامي السرياني

كتب سيد مصطفي

قال ميلاد كوركيس، الإعلامي السرياني، أنه تجري حاليًا نشاطات قومية تسعى لإعادة أحياء اللغة و التراث بإعداد احتفالات قومية و فلكلورية من قبل الجمعية الثقافية السريانية في سوريا و مؤسسات شعبنا بشكل عام و القيام بمعارض للغة السريانية لزيادة المعرفة بها و بأهميتها



وأكد كوركيس لـ"الخليج 365"، أن اليوم في شمال العراق يوجد مدارس و جامعات تعلم و تتعلم بلغة أجداد السريان ولغتهم الأم السريانية و حسب الإحصائية يقدر ب 650 إلى 700 طالب يدرس هذه اللغة في المدارس و الجامعات الأمريكية التي تعترف بالشهادة الصادرة عن هذه المدارس

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واضاف الإعلامي السرياني، أنه يتم إعداد المناهج عن طريق أساتذة و معلمين أصحاب خبرة في هذا المجال و يجيدون اللغة السريانية قراءة و كتابة و يقومون حاليا بإعداد دورات لتخريج و إعداد كادر تدريسي قادر على هذه المهمة

وأردف كوركيس، أن الهدف ليس الغاء اللغات الأخرى إنما الهدف هو إعادة إحياء لغتنا التي هي أساس وجودهم

على الكنيسة السريانية الأرثوذكسية اليوم أن تضع كلمتها و قرارها النهائي في هذا الموضوع لأن الموضوع ليس متعلقا فقط بالتعليم في المدارس إنما هو موضوع اعتراف بوجود السريان و تاريخهم و ثقافتهم.