شكرا لقرائتكم خبر عن لندن: جونسون يتحدى المعارضة في طرح الثقة علن الحكومه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (لندن) تحدّى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم (الأربعاء) المعارضة البريطانية أن تصوت على الثقة بحكومته بهدف تجاوز الأزمة السياسية الناجمة عن بريكست (الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي). وكرّر رئيس الوزراء المحافظ «اريد أن انجز بريكست»، متحدياً نواب المعارضة أن يطرحوا الثقة به خلال جلسة لمجلس العموم الذي التأم غداة قرار للمحكمة العليا إبطل قرار جونسون بتعليق اعمال البرلمان.

تحدّى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم (الأربعاء) المعارضة البريطانية أن تصوت على الثقة بحكومته بهدف تجاوز الأزمة السياسية الناجمة عن بريكست (الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي). وكرّر رئيس الوزراء المحافظ «اريد أن انجز بريكست»، متحدياً نواب المعارضة أن يطرحوا الثقة به خلال جلسة لمجلس العموم الذي التأم غداة قرار للمحكمة العليا إبطل قرار جونسون بتعليق اعمال البرلمان.

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