شكرا لقرائتكم خبر عن غانتس يرفض مشاركة نتانياهو في تشكيل الحكومة الإسرائيلية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (القدس المحتلة) اعلن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين اليوم (الأربعاء) أنه كلف رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات التشريعية التي احدثت مأزقاً سياسياً في البلاد. وقال ريفلين لنتانياهو أمام الصحافيين «اكلفك تشكيل الحكومة»، وذلك بعد صدور بيان من مكتب ريفلين جاء فيه أن «مسؤولية تشكيل الحكومة المقبلة ستمنح لرئيس الوزراء وزعيم الليكود». وجاء ذلك عقب اجتماع ثلاثي ضم ريفلين ونتانياهو وخصمه الرئيسي بيني غانتس. وقبل نتانياهو التكليف، وجدد دعوة غانتس إلى الانضمام اليه في إطار حكومة وحدة، لكن غانتس سارع إلى رفض هذا الأمر مؤكداً أنه لن يشارك في حكومة يترأسها شخص «سيواجه قراراً اتهامياً جدياً».

اعلن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين اليوم (الأربعاء) أنه كلف رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات التشريعية التي احدثت مأزقاً سياسياً في البلاد. وقال ريفلين لنتانياهو أمام الصحافيين «اكلفك تشكيل الحكومة»، وذلك بعد صدور بيان من مكتب ريفلين جاء فيه أن «مسؤولية تشكيل الحكومة المقبلة ستمنح لرئيس الوزراء وزعيم الليكود». وجاء ذلك عقب اجتماع ثلاثي ضم ريفلين ونتانياهو وخصمه الرئيسي بيني غانتس. وقبل نتانياهو التكليف، وجدد دعوة غانتس إلى الانضمام اليه في إطار حكومة وحدة، لكن غانتس سارع إلى رفض هذا الأمر مؤكداً أنه لن يشارك في حكومة يترأسها شخص «سيواجه قراراً اتهامياً جدياً».

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