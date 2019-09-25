شكرا لقرائتكم ولي العهد السعودي: هجوم أرامكو يتطلب وقفة حازمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان لوزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، باتصال هاتفي تلقاه منه الأربعاء، أن هجوم أرامكو تصعيد خطير ضد العالم.

كما أشار الأمير في حديثه إلى أن هجوم أرامكو يتطلب وقفة حازمة حفاظاً على السلم والأمن الدوليين.

قوات أميركية دفاعية إلى المملكة

كما تطرق وزير الدفاع الأميركي خلال الاتصال، إلى الترتيبات الجارية من أجل إرسال قوات أميركية ذات طبيعة دفاعية إلى المملكة.

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كذلك أشار إلى أن الولايات المتحدة ستقوم بكل ما هو ضروري لمساعدة المملكة بالدفاع عن نفسها.

ونوّه وزير الدفاع الأميركي، إلى أن سياسة إيران العدائيةً التي تزعزع الاستقرار في المنطقة لا بد من كبحها.

إلى ذلك جدد شكره للمملكة لانضمامها للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية ودورها في المساهمة في حفظ أمن الملاحة والتجارة العالمية.