شكرا لقرائتكم ترمب يهدد: عواقب وخيمة لو استهدفت سفننا بالشرق الأوسط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأربعاء، أنه يجب توخي الشفافية تجاه تجاوزات جو بايدن في أوكرانيا.

وأضاف ترمب في كلمة له من نيويورك أن بايدن مارس تهديدا سياسيا على الرئيس الأوكراني.

كذلك نوّه إلى أن الديمقراطيين مارسوا ضغوطا على زيلينسكي أيضا، وأنهم افتعلوا أزمة بشأن الاتصال.

كما أعلن ترمب أن الديمقراطيين يسعون لتقسيم أميركا من أجل غايات انتخابية.

وأشار قائلا: "من غير المعقول أن يطلب عزلي بسبب محادثة هاتفية"، واصفا المحاولة بـ"المزحة".

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ترمب يهدد!

من جهة أخرى، أشار ترمب إلى أن أسعار النفط انخفضت بعد الهجوم على معامل أرامكو.

كما هدد بأنه إذا استهدفت أي سفينة أميركية في الشرق الأوسط فستكون العواقب وخيمة.

أيضا أشار ترمب إلى أن بلاده ستسحب قوات أميركية من عدة أماكن لتنشرها في بولندا.

ونوّه إلى أنه يسعى للتوصل إلى اتفاق تجاري أفضل مع بريطانيا، وأنه ينتظر ماذا سيحصل في البريكست.

إلى ذلك صرّح ترمب أن اقتصاد بلاده بات الأكبر في العالم، وأنه تفوق على الصين.