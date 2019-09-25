شكرا لقرائتكم رئيس أوكرانيا: مكالمتي مع ترمب طبيعية ولم أتعرض للضغط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء، أنه تحدث مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب بـ -المكالمة الهاتفية التي نشرها البيت الأبيض- عن أمور كثيرة طبيعية.
وأكد زيلينسكي في مقابلة معه، أنه لم يتعرض لأي ضغط.
كما قال زيلينسكي: "لا أحد يمكنه الضغط علي لأنني رئيس بلد مستقل"، وذلك وسط المساءلات المتادولة حول ما إذا كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضغط على كييف لفتح تحقيق بشأن نجل المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن.
مكالمة واقتراح تعاون!
يذكر أن البيت الأبيض كان قد نشر الأربعاء، مضمون المكالمة الهاتفية بين الرئيسين الأميركي والأوكراني، الذي كشف أن الرئيس دونالد ترمب طلب فعلا من فولوديمير زيلينسكي التحقيق في شأن خصمه جو بايدن.
وقال ترمب لزيلينسكي في المكالمة التي جرت في 25 تموز/يوليو "ثمة حديث كثير عن نجل بايدن وعن أن بايدن أوقف التحقيق، ويريد أناس كثيرون أن يعرفوا المزيد عن هذا الموضوع، من هنا سيكون رائعاً أن تجروا تحقيقا في هذا الشأن".
كما اقترح ترمب على نظيره الأوكراني أن يتعاون في هذا السياق مع محاميه رودي جولياني ووزير العدل الاميركي بيل بار.
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