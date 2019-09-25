شكرا لقرائتكم ضاع الصوتان لانتخاب أفضل لاعب.. صلاح عاتب ومصر تحقق! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قرر الاتحاد المصري لكرة القدم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات تصويت مصر في مسابقة "الأفضل على مستوى العالم" وسبب عدم اعتماد صوت مصر ما أدى لخسارة اللاعب محمد صلاح نجم المنتخب الوطني لعدة نقاط جعلته يحتل المركز الرابع.

في التفاصيل، أرسل اتحاد الكرة استفسارا للاتحاد الدولي لكرة القدم عن الواقعة، كشف فيه أنه أرسل صوتي مصر إلى الفيفا رسميا يوم 15 أغسطس/أب الماضي قبل انتهاء المدة المحددة بـ4 أيام، كما تم تأكيد تسلم استمارة التصويت من قبل الفيفا في اليوم الأخير للتصويت الموافق 19 أغسطس/أب، وقبل تسلم اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد مسؤولياتها، حيث صدر قرار الفيفا بتشكيلها يوم 20 أغسطس الماضي.

كما ذكر أنه قام بالتصويت عن مصر كابتن المنتخب الوطني أحمد المحمدي، بينما تولى التصويت عن المدير الفني الكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي بعد إقالة الجهاز الفني السابق وعدم تعيين جهاز فني جديد في ذلك الوقت.

وأضاف أن كلا الصوتين قد مُنحا لمحمد صلاح المرتبة الأولى في الاختيار.

صلاح يحذف الصفة!

يذكر أن متابعي محمد صلاح كانوا قد فوجئوا بحذف صفته كلاعب في منتخب مصر من على صفحته في موقع "تويتر" واكتفائه بصفته كلاعب في ليفربول.

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جاء ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان فوز صلاح بالمركز الرابع لترتيب اللاعبين الأفضل في العالم، والذي أعلنه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خلال الحفل الذي أقامه مساء الاثنين، على مسرح "تياترو ألا سكالا" بمدينة ميلانو الإيطالية.

محمد صلاح

فيما حصل اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي على المركز الأول وتوج بالجائزة، كما فاز المدافع الهولندي فان دايك بالمركز الثاني، وحصل اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو على المركز الثالث، إلى أن يحصل محمد صلاح على المركز الرابع.

وتبين خلال إعلان كشف نتائج التصويت عدم تصويت الاتحاد المصري لكرة القدم ومنحه صوته لصلاح، حيث يحق للاتحاد إرسال صوت المدير الفني للمنتخب وقائد المنتخب، وهما أغيري المدير الفني المكسيكي السابق للمنتخب الوطني، واللاعب أحمد المحمدي قائد الفريق.

كذلك أظهر الملف الذي نشره الاتحاد الدولي لكرة القدم لنتائج التصويت عدم تصويت مصر، سواء عن طريق المدرب أو قائد المنتخب، فيما كشف مصدر مسؤول باللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة حالياً عدم مسؤولية اللجنة عن التأخير في إرسال الترشيحات لتوليها المسؤولية رسمياً في 20 أغسطس/أب، وبعد انتهاء فترة إرسال الترشيحات المحددة من جانب الفيفا، ما يعني تأخر اللجنة المؤقتة التي كانت تدير شؤون اتحاد الكرة في إرسال الترشيحات خلال الفترة القانونية.

وقال اللاعب المصري، أحمد المحمدي، قائد المنتخب الوطني، إنه منح صوته لصلاح، فيما تبين أن عدم تصويت مصر أضاع على صلاح عدة نقاط كانت كفيلة بحصوله على المركز الثالث.