حبس حسن نافعة 15 يومًا بتهمة نشر أخبار كاذبة والتحريض على العنف

قرر المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، حبس الدكتور حسن نافعة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، التي تجريها النيابة في القضية رقم 488 لسنة 2019.

صدر القرار منذ قليل، حيث وجهت له النيابة عدة تهم منها، مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام حساب على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي لنشر تلك الأخبار الكاذبة.

وحضر التحقيقات مع الدكتور حسن نافعة، كل من المحامين مختار منير وخالد علي وإسلام سلامة ومحمود عامر ومحمد حسن.

وأسندت النيابة في تحقيقاتها اتهامات لـ«نافعة» بالتحريض على العنف، والانضمام إلى «جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة عن تأدية عملها، والاعتداء على الحريات الشخصية، والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب إحدى وسائلها لتنفيذ أغراضها».

وواجهت نيابة أمن الدولة العليا المتهم بالأدلة المطروحة ضده، والمتمثلة في تحريات أجهزة الأمن وفي مقدمتها جهاز الأمن الوطني، وما توصلت إليه التحقيقات التي تباشرها النيابة في الجرائم موضوع الاتهام، والتي أشارت إليه بأصابع الاتهام واشتراكه بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب جرائم العنف التي تشهدها البلاد ويمارسها «الإخوان»، بحسب الاتهامات.

فى حلقة للتاريخ يكشف الإعلامى اللامع وائل الإبراشى فى حلقة اليوم من برنامج "كل يوم" المُذاع عبر فضائية (ON E) تسريبات جديدة تفضح وتعرى انتهازية جماعة الإخوان الإرهابية وحقيقة اتجارهم وتهريبهم للآثار.

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وتصدر هاشتاج #حسن_نافعه، أستاذ العلوم السياسية، تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد التسريب الصوتي المسرب له أثناء مقايضته قناة الجزيرة القطرية للظهور بها في فيلم تسجيلي عن مسار الدولة المصرية بعد ثورة 30 يونيو.

وعبر رواد تويتر عن غضبهم من مساومة كاتب كبير مثل حسن نافعة للجزيرة للظهور بها للحديث عن مصر، رغم السياسة التي تنتهجها القناة القطرية المعادية لمصر، كما وصفوه بأنه "مادي" لا يهمه مصلحة البلد ولكن كل ما يهمه "الدولارات".

وكان الإعلامي وائل الإبراشي، قد عرض خلال تقديم برنامج "كل يوم"، المذاع عبر فضائية "أون إي"، تسريبا صوتيا لنافعة، أثناء مقايضته قناة الجزيرة القطرية للظهور بها.

وقال نافعة في التسجيل: «المقابل المادي أد إيه»، ليرد الطرف الآخر: «الأجر 5 آلاف جنيه»، ليعقب نافعة: « أنا مبخدش أقل من 1000 دولار»، وعقب ذلك قام الطرف الآخر بالاتصال مرة أخرى بنافعة وقال له: «المبلغ ممكن يصل لـ 10 آلاف جنيه»، ليرد نافعة: «أنا مش بفاصل يا مصطفى يعني أنا عملت قبل كده مع الجزيرة.. مش هينفع يا مصطفى بس إذا قدرت توصلهم لـ 15 ألف جنيه معنديش مشكلة».