الموجز تصدر هاشتاج «#هما_عايزينها_فوضي» مواقع التواصل الاجتماعى «تويتر» للتنديد بالحملات المغرضة التى تطال مؤسسات الدولة، وتطالب بالتظاهر وأحداث فوضى بالبلاد، على خلفية الادعاءات التى اعلنها المقاول الهارب محمد على. وقال حساب تحت اسم «مصر مطحو»: «اعلن تأيدي التام وتجديد التفويض المطلق لولي أمر البلاد فخامة الرئيس عبد الفتاح #السيسي رئيس جمهورية مصر العربية حفظه الله تعالى راجيا المولى عزوجل له التوفيق والسداد والرشاد والنصر انه ولي ذلك والقادر عليه وحسبنا الله ونعم الوكيل». وأضاف حساب تحت اسم «مصري»: «وطنك لو رصيف في الشارع بتنام عليه لازم بدمك تحافظ عليه». ودون حساب تحت اسم مارك: « حفظ الله مصر وشعبها وجيشها و قادتها»، وأضاف ناصر: « سؤال المليون دولار، لماذا تجاهلت الجزيرة عاجل كلمة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في اجتماع الأمم المتحدة ؟ بالرغم من أنها نقلت بعاجلها كل كلمات الحضور، وفي نفس الوقت كل تغريداتها عن #مصر تحريض ضد الدولة».

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كانت هذه تفاصيل خبر هاشتاج«#هما_عايزينها_فوضي» يتصدر «تويتر».. ومغردون: «وطنك لو رصيف في الشارع بتنام عليه لازم بدمك تحافظ عليه» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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