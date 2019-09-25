وصول أول رائد فضاء عربي إلى محطة الفضاء الدولية

وصل رائد الفضاء الاماراتي هزاع علي المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية بعد رحلة استغرقت حوالي 6 ساعات.
وانطلق 3 رواد فضاء، بينهم المنصوري من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان في رحلة إلى محطة الفضاء الدولية.
وأقلعت مركبة "سويوز" التي تنقل على متنها المنصوري والأميركية جيسيكا مير والروسي أوليغ سكريبوتشكا، من دون مشاكل تذكر، من سهول كازاخستان عند الساعة 13,57 بتوقيت غرينتش، بحسب المشاهد التي بثتها وكالة الفضاء الروسية "روسكومس".
يذكر ان المنصوري هو اول رائد فضاء عربي يصل الى محطة الفضاء الدولية.
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