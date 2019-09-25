سقوط جريح بإشكال في ساحة ناصر بعلبك

أفادت معلومات صحافية بأن اشكالا وقع في ساحة ناصر في ​بعلبك​ بين اشخاص من عائلة "ف"، تطور إلى ​إطلاق نار​، ما أدى إلى إصابة (ج.ف) بطلق ناري في يده، نقل على أثرها الى ​مستشفى​ الريان للمعالجة.

وحضرت دورية من ​الجيش​ إلى مكان الحادث، وتعمل على ملاحقة مطلق النار.

