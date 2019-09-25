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سقوط جريح بإشكال في ساحة ناصر بعلبك

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أفادت معلومات صحافية بأن اشكالا وقع في ساحة ناصر في ​بعلبك​ بين اشخاص من عائلة "ف"، تطور إلى ​إطلاق نار​، ما أدى إلى إصابة (ج.ف) بطلق ناري في يده، نقل على أثرها الى ​مستشفى​ الريان للمعالجة.

وحضرت دورية من ​الجيش​ إلى مكان الحادث، وتعمل على ملاحقة مطلق النار.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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