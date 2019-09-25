زاسبكين لبى دعوة رئيس غدي وأمضى يوما بيئيا في الشوف

لبى سفير ​روسيا​ الإتحادية في ​لبنان​ ​ألكسندر زاسبكين​ وعقيلته دعوة الحاكم السابق لجمعية ​أندية الليونز​ الدولية (المنطقة 351) ورئيس "​جمعية غدي​" فادي غانم لزيارة منطقة الشوف، في يوم بيئي طويل، تعرف فيها زاسبكين على معالم ​محمية أرز الشوف​ وبعض معالم المنطقة السياحية والتراثية، وتوجها بزرع غرسة أرز تحمل اسمه وتؤرخ لزيارته.

وأعرب زاسبيكين عن "إعجابه بجمال الطبيعة في منطقة الشوف، ولا سيما ​الأرز​ في المحمية"، معتبرا أن "أشجار الأرز هي بعض جذور لبنان وتمثل رمزية خاصة ومهمة"، مبديا إعجابه بكنائس ​عين زحلتا​، وأشار إلى "أننا نتمنى أن نعود ونزور هذه المنطقة مرة جديدة". وشكر السفير زاسبكين فادي غانم على دعوته.

وكان زاسبكين قد دون كلمة في السجل الذهبي الخاص بمحمية أرز الشوف شكر فيها القيمين على المحمية، منوها بالتنوع الطبيعي فيها، شاكرا النائب السابق ​وليد جنبلاط​ وعقيلته السيدة نورا على اهتمامهما بالمحمية.

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