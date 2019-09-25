عاد جوزيف حنوش الى عائلته وزوجته واطفاله بعد 28 يوما على غيابه نتيجة تعرضه للخطف على يد مسلحين ملثمين في كفردبش - ​البقاع الغربي​.

واليوم استعاد حنوش حريته بعد عملية امنية نفذتها عناصر ​شعبة المعلومات​ وعاد ليحتضن أطفاله الثلاثة.

واستقبل حنوش في منزله مساء بالاسهم النارية وفرق الزفة، حيث قرعت الطبول واحتشد ابناء ​مدينة البترون​ واصدقاء جوزيف الذين توافدوا لتهنئته بعودته بالسلامة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استقبال حنوش في منزله بالاسهم النارية وفرق الزفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.