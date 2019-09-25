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مفوضية الإعلام في التقدمي الإشتراكي تنفي الكلام المنسوب لجنبلاط

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اشارت مفوضية الإعلام في ​الحزب التقدمي الإشتراكي​ الى انه "مرة جديدة يتم فبركة روايات نقلا عن رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي ​وليد جنبلاط​ هي من نسج الخيال ولا تمت إلى الحقيقة بصلة، آخرها ما تتناقله مجموعات الواتس آب وبعض وسائل الإعلام ويتضمن كلاما مختلقا عن قوى سياسية وأحزاب وجهات محلية وخارجية"، نافية بشكل قاطع "كل الكلام المنسوب لجنبلاط".

وفي بيان لها دعت المفوضية "وسائل الإعلام للتدقيق بما يتم تناقله قبل إعادة نشره في هذا التوقيت المشبوه والمضمون الكاذب".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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