سفير أوكرانيا في العيد الوطني لبلاده: علاقاتنا مع لبنان ناجحة على اكثر من صعيد

أقام سفير ​أوكرانيا​ إيهور أوستاش حفل استقبال، في العيد الوطني الـ 28 لبلاده في فندق "فينيسيا" - ​بيروت​.

وحضر الحفل ممثل ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ وزير المهجرين ​غسان عطاالله​، ممثل رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ النائب ​ميشال موسى​، ممثل رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ النائب ​سامي فتفت​، ممثل وزير الخارجية ​جبران باسيل​ كريم خليل، ممثل وزير الدفاع الوطني ​الياس بو صعب​ وقائد ​الجيش​ ​العماد جوزيف عون​ العميد الركن ناهي جبران، النائبان ​بلال عبد الله​ و​عدنان طرابلسي​، ممثل المدير العام ل​قوى الامن الداخلي​ ​اللواء عماد عثمان​ العقيد عزت الخطيب، ممثل المدير العام للامن العام ​اللواء عباس ابراهيم​ العقيد هادي ابو شقرا، وممثل المدير العام ل​أمن الدولة​ ​اللواء طوني صليبا​ العميد جورج المر.

بعد النشيدين ال​لبنان​ي والأوكراني، أشار أوستاش الى "أهمية المناسبة ومرور 28 عاما على استقلال جمهورية أوكرانيا ومرور 27 عاما على اقامة العلاقات الدبلوماسية بين لبنان وبلاده"، لافتاً الى أن "أوكرانيا هي عضو في ​الاتحاد الاوروبي​. كما أنها دولة محبة للسلام وتعمل من أجل نشر ثقافة السلام ونبذ ​العنف​ بين الشعوب".

ولفت الى أن "العلاقات مع لبنان ناجحة على اكثر من صعيد وفي تطور مستمر وتزيد من امكانية التبادل الاقتصادي المفيد لبلدينا وشعبينا الصديقين. في أوكرانيا جالية لبنانية كبيرة تؤدي دورا كبيرا في تعزيز العلاقات بين بلدينا".

وأشار أوستاش الى "نشاطات مختلفة تشارك فيها الفرقة الموسيقية الوطنية في جبيل و​ضهور الشوير​"، لافتا إلى أن "الأديب ​ميخائيل نعيمة​ عاش وتعلم في أوكرانيا وأحبها كثيرا، وأن هناك مئات الأطباء والمهندسين والمتخصصين الذين تعلموا وتخصصوا في ​اوكرانيا​"، مؤكداً أن "أكثر من 12 ألف لبناني تعلموا وتخصصوا في أوكرانيا. كما هناك أكثر من 5 آلاف زيجة اوكرانية ولبنانية، فمعظمهم تزوجوا من أوكرانيات يقيمون اليوم ويعملون في لبنان، ومنهم من وصل إلى مواقع عالية من النجاح في القطاعين العام والخاص في لبنان".

وفي الختام، قدم أوستاش إلى رؤساء بلديات ​بعبدا​ انطوان حلو، ودوما ​جوزيف معلوف​، وجبيل حسام زعرور، ورئيس الجمعية اللبنانية للكباش كريم العنداري دروعا تكريمية.

بعدها، تم تقديم عروض فنية اوكرانية.