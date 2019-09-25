شدياق للحرري: دفعنا سويا الغالي والنفيس كي نرى لبنان سيدا وحرا ومستقلا

تقدمت وزيرة ​الدولة​ لشؤون التنمية الادارية ​مي شدياق​ في تصريح لها عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ بـ "الشكر لرئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ الذي عبر عن كامل تضامنه معي في الذكرى الرابعة عشر لمحاولة اغتيالي في ختام جلسة ​مجلس الوزراء​ اليوم"، مضيفة :"اقول له دفعنا سويا الغالي والنفيس كي نرى ​لبنان​ سيدا وحرا ومستقلا وسنستكمل العمل معا اليوم لنراه متعافيا".

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